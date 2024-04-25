Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Soner Yılmaz’a başsağlığı dileklerini iletti.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapmıştı ve Beşiktaş’taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetmişti

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Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde Of, Trabzon’da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yılmaz kariyeri boyunca Antalya’da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi bir çok önemli görevlerde bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’na özerklik getiren bir dönemde görev yaptı. Ayrıca futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir ve Trabzonspor’a tesis kazandırmıştır.

Medya alanında da etkinlik gösterdi. İnternet üzerinden yayın yapan “TVem” kanalı, Trabzon’da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları da kendisine aittir.

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