Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! İnanç dünyasına ışık tutacak

Bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu Göbeklitepe, dünyanın en eski arkeolojik keşfi. Bugüne kadar yalnızca bir kısmı gün yüzüne çıkarılabildi. Hakkında pek çok iddia, söylenti ve modern-efsaneler olan Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha yapıldı.

"BİR İNSAN HEYKELİ KEŞFEDİLDİ"

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Göbeklitepe’yi gezerek incelemelerde bulundu. Gezinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de bir insan heykelinin keşfedildiğini açıkladı.

"YATAK VAZİYETTE, DUVARA MONTE EDİLMİŞ..."

Ersoy, Göbeklitepe 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olduğunu hatırlatarak yıllardır süren çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Ersoy, Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulunduğunu açıkladı.

"İNANÇ DÜNYASINA IŞIK TUTACAK KEŞİF"

Ersoy'un "Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu neolitik çağın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır" değerlendirmesi dikkat çekti.

