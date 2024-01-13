Eski başbakan evlendi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Eski başbakan evlendi
Yeni Zelanda’nın eski Başbakanı Jacinda Ardern , uzun süredir birlikte olduğu Clarke Gayford ile Cumartesi günü özel bir törenle evlendi.

Yaklaşık 5 yıldır nişanlı olan Yeni Zelanda’nın eski Başbakanı Jacinda Ardern ve Clarke Gayford’un koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünü Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Etkinliğin ayrıntıları takip edildi ancak törenin, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'dan 325 kilometre (200 mil) uzaklıkta, muhteşem Hawke Körfezi bölgesindeki lüks bir bağda düzenlendiği bildirildi.

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Yalnızca ailesinin, yakın arkadaşlarının ve aralarında Ardern'in halefi ve eski başbakanı Chris Hipkins'in de bulunduğu 43 yaşındaki Ardern'in eski milletvekili meslektaşlarından birkaçının davet edildiği tahmin ediliyor.

Daha önce polis, mekanın dışındaki duvarı düzinelerce aşı karşıtı posterle kaplayan küçük bir protestocu grubuyla karşılaştı. Bir protestocunun da mülkün eteklerinde "Darbe emirlerini unutmayalım" yazan bir pankart tuttuğu görüldü.

Ardern ve 47 yaşındaki Gayford'un 2014 yılında çıkmaya başladıkları ve beş yıl sonra nişanlandıkları bildirildi, ancak Ardern hükümetinin toplantıları 100 kişiye düşüren KOVID-19 kısıtlamaları nedeniyle güney yarımkürede 2022 yazında yapılması planlanan düğün ertelendi.

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Ardern, düğünü iptal etmeye karar verdiklerinde "Hayat böyle" diyerek “Diğer binlerce Yeni Zelandalıdan farklı olmadığımı söyleyebilirim.” ifadelerini kullanmıştı.

2017'de lider olduğunda henüz 37 yaşında olan Ardern, kısa sürede solun küresel simgesi haline geldi. Yeni bir liderlik tarzının örneğini sergiledi ve ülkedeki şimdiye kadarki en kötü toplu katliamı ve koronavirüs salgının ilk aşamalarını yönetmesiyle dünya çapında övgüler aldı.

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Ardern, 2018 yılında görevdeyken doğum yapan seçilmiş ikinci dünya lideri oldu. Aynı yılın ilerleyen saatlerinde, küçük kızını New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne getirdi.

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