Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesi eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İki dönem boyunca Ortaca Belediyesi Başkanlığı görevini yapan Hasan Karaçelik akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi onucunda hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Karaçelik yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve hayatını kaybetti.

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HASAN KARAÇELİK KİMDİR?

Hasan Karaçelik, 1955 yılında Ortaca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ortaca'da tamamladıktan liseyi Muğla Turgut Reis Lisesi'nde bitirdi.

1971 yılında Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine bölümünü kazanan Karaçelik 1978' de mühendis olarak mezun oldu.

Karaçelik, 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den kontenjan adayı olarak seçilir. Bu dönemde Belediye Meclisi üyesi ve Başkan vekilliği hizmetlerinde bulundu.

Rahmetli öğretmen Koray Yalılı ile birlikte Ortaca’nın ilk süreli basılı yayın organı olan Ortaca Postası gazetesini çıkarttı. Bu gazeteyi daha sonra bölgesel Güneyege Gazetesi adıyla yayımladı.

Karaçelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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