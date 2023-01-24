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Larin'in yeni adresi belli oldu

İspanya La Liga ekibi Real Valladolid, Club Brugge'den Cyle Larin'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar transfer ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 19:35
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Eski Beşiktaşlı Larin'in yeni takımı belli oldu

Larin'in yeni adresi belli oldu
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Cyle Larin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cyle Larin artık Real Valladolid'in oyuncusu. Yeni evine hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e imza atan Cyle Larin, bu sezon 13 maçta oynarken 1 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Larin, Club Brugge'le Belçika Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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