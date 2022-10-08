İYİ Parti'ye önemli katılım. Eski devlet bakanına İYİ Parti rozeti takıldı

Kent Ormanı’nda gerçekleşen rozet takma töreninde konuşan Bahattin Şeker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında geçen görüşmeyi anlattı. Meral Akşener ile Doğru Yol Partisi’nde ve MHP’de birlikte yol arkadaşlıkları yaptıklarını anımsatan Bahattin Şeker, “Açık söylüyorum hiçbir şeye talip değilim” sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından partiye yeni katılan 250 kişiye rozet takma töreni düzenlendi. Rozet takılanlar arasında Bilecik siyasetinin ve iş dünyasının tanıdık ismi Bahattin Şeker de yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu’nun övgü dolu sözler sarfettiği Bahattin Şeker, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben gönlümden daha önce İYİ Parti’ye katılmıştım aslında. Biz Meral Hanım ile yaşıtızdır ama ben kendisine abla derim. İlk başta kendisine ameliyat olduğumu ve giremeyeceğimi söylemiştim ama yeniden çağırınca tamam dedim. Çünkü kendisi bana bu seçimin Türkiye için çok kritik bir seçim olduğunu ve seçim yaklaştıkça sayın Cumhurbaşkanının çok acayip şeyler yapacağını söyledi. Yani bu bir kurtuluş savaşı gibi bir mücadele.

“TÜRKİYE ÇOK ZOR BİR DURUMDA"

Türkiye’de devletin tüm sistemleri bozulmuş vaziyette. Eğer bu seçimde parlamenter sisteme dönemiyorsak ondan sonra Türkiye’nin durumu çok kötü. Ekonomi ve adalet sistemi birbirine eşittir. Türkiye çok zor bir durumda. Bunu hep birlikte düzelteceğiz. Ben sadece yardımcı olacağım. Hiçbir şeye talip falan değilim bazıları yazıp çiziyorlar ama açık söylüyorum.

Meral hanım en son Bozüyük’e geldiğinde ‘Mademki bizleri seviyorsun elini taşın altına koyacaksın, bizlere yardımcı olacaksın, bu bölge senin bölgen’ dedi. Ben sizlere yardımcı olmak için buradayım. Ne katkım olursa yardımcı olacağım. Hepimiz iyiliklerle İYİ Parti’yi büyüteceğiz.” dedi. (HaberAsi)