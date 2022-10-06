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Öğretmenlerin haklarıyla ilgili önergeyi Cumhur İttifakı reddetti

İYİ Parti'nin, öğretmenlerin saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi önergesi AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 08:41
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İYİ Parti'nin öğretmenlerle ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Öğretmenlerin haklarıyla ilgili önergeyi Cumhur İttifakı reddetti
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.

Önergenin gerekçesinde, “Öğretmenlerimizin, on yıllardır, büyük umutla beklediği öğretmen Meslek Kanunu büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Kanunun, stajyerlik, kariyer basamakları ile 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibaret olması, öğretmenlik mesleğinin temel problemlerin, anlamaktan uzak olunduğunun, en açık göstergesidir ve Kanunun yetersizliği, öğretmenler ve eğitimin paydaşı olan her kesim tarafından büyük eleştirilerle dile getirilmektedir. Ülke geleceğini inşa etmek, nesiller yetiştirmek gibi çok önemli fonksiyonu olalı öğretmenlerimizin, asgari geçim sınırı olan 22-23 bin TL’nin yarısı bir maaşla çalışıyor olmaları, üstlendikleri bu önemli fonksiyon ile örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRETMENLERİN HAK ETTİĞİ DEĞERİN VERİLMESİ ADINA ARAŞTIRMA TALEBİ

İYİ Parti’nin araştırma önergesinde, “Bir milyonu aşkın öğretmenimizin, yıllar içerisinde azaldığına inandığı, saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için, Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104 ve 105″inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.

CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ

Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda oylanan İYİ Parti’nin araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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selo sanane
6.10.2022 09:50
neden öğretmenler maaşlarını söylerken hep ek ders hariç verirler bu rakamı? 10 yıl önce bir öğretmen (sınıf öğretmeni) ek dersi ile vhki kadar maaş alıyordu. şimdi 3-5bin tl fazlası.  
 
Emekli Öğretmen
6.10.2022 09:02
Öğretmelerimiz koşa koşa Cumhur İttifakına oy verirler artık...  
 
Şerif
6.10.2022 08:48
Bu ülkede hangi meslek grubu düzgün maaş almıyor ki? Sadece Saray ve Yalaka Grubu hariç!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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