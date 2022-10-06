Öğretmenlerin haklarıyla ilgili önergeyi Cumhur İttifakı reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.

Önergenin gerekçesinde, “Öğretmenlerimizin, on yıllardır, büyük umutla beklediği öğretmen Meslek Kanunu büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Kanunun, stajyerlik, kariyer basamakları ile 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibaret olması, öğretmenlik mesleğinin temel problemlerin, anlamaktan uzak olunduğunun, en açık göstergesidir ve Kanunun yetersizliği, öğretmenler ve eğitimin paydaşı olan her kesim tarafından büyük eleştirilerle dile getirilmektedir. Ülke geleceğini inşa etmek, nesiller yetiştirmek gibi çok önemli fonksiyonu olalı öğretmenlerimizin, asgari geçim sınırı olan 22-23 bin TL’nin yarısı bir maaşla çalışıyor olmaları, üstlendikleri bu önemli fonksiyon ile örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRETMENLERİN HAK ETTİĞİ DEĞERİN VERİLMESİ ADINA ARAŞTIRMA TALEBİ

İYİ Parti’nin araştırma önergesinde, “Bir milyonu aşkın öğretmenimizin, yıllar içerisinde azaldığına inandığı, saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için, Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104 ve 105″inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.

CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ

Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda oylanan İYİ Parti’nin araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.