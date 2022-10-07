AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, geçtiğimiz ay Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen isimler hakkında önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu, ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Aytun Çıray, Bank Asya’da 16 yıl görev yaptıktan sonra SPK Başkanlığı görevine getirilen ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında geçtiğimiz 30 Ağustos’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın henüz bir süreç başlatmamış olmasının ardından Çıray, Eylül ayında ise yine avukatı Murat Ergün aracılığı ile bu kez Ünsal Ban, Tugay Kabasakaloğlu, Zehra Taşkesenlioğlu hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu. Çıray, yaptığı suç duyurusu sonrasında da konuyu Meclis gündemine taşıdı.



“ZENGİN FETÖCÜLERİ 4,5 MİLYON EUROLUK YATIYLA İNGİLTERE’YE KAÇIRDI MI?”

THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkındaki iddiaların cevaplanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi veren Çıray, Ünsal Ban ve AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun geçmişte FETÖ soruşturması geçirdiğini, Taşkesenlioğlu’nun KHK ile ihraç edildiğini, Ünsal Ban’ın ise takipsizlik aldığını hatırlattı.

“NEDEN SAVCILARIN ELİNİ TUTUYORSUNUZ?”

Çıray, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araştırma önergesinin “Savcıların işi” denilerek reddedildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bugün AKP milletvekili, Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki Araştırma Önergesi'ni reddetme gerekçeleri olarak ‘Savcıların işi’ demiş. Defalarca suç duyurusu yaptık.. Neden savcıların elini tutuyorsunuz?”