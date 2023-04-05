Eski Bakan Lütfullah Kayalar İYİ Parti’ye katılıyor. Akşener rozetini takacak

Bugün saat 10.30’da TBMM’de İYİ Parti Grup Toplantısı olacak.

İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Lütfullah Kayalar'ın İYİ Parti’ye katılacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayalar’ın rozetini takacak.

Küçükkaya sosyal medya paylaşımında söz konusu haberi şu şekilde duyurdu:

"Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Meral Akşener'in teklifini kabul etti ve bugün İYİ Parti’ye katılıyor. Rozeti TBMM’de İYİ Parti Grubunda Akşener tarafından takılacak. Kayalar’ın Yozgat’tan CHP/İYİ Parti ortak adayı olacağı konuşuluyor."

Geçtiğimiz günlerde de futbolun önemli isimlerinden Gökhan Zan ve Ünal Kahraman İYİ Parti'ye katılmıştı.

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

Kayalar, 1952 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya geldi.

Lütfullah Kayalar, Anavatan Partisi’nde başladığı siyasette 5 dönem milletvekilliği, 2 dönem de bakanlık görevlerinde bulundu.

Kayalar’ın TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevi yaptığı biliniyor.

Son olarak Yozgat’tan bağımsız milletvekili adayı olan Kayalar, Yozgatlılar arasında aktif olarak programlarda yer alsa da siyasi anlamda suskunluğunu koruyordu.