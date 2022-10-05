Akşener “Susyal Medya Yasası”nı böyle anlattı: AKbook, Saray Kuşu, ŞahsımTube...

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşlerini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en çok "yasanın nasıl işleyeceği ve yalanı kimin ayırt edeceği" konusunu merak ettiklerine dikkati çekti. Akşener, şunları kaydetti:

"Facebook gidecek yerine dezenformasyondan arındırılmış 'AKbook' mu gelecek? Twitter gidecek yerine 'saray kuşu' mu gelecek? YouTube gidecek, yerine 'şahsımTube' mu gelecek? İktidar her zaman olduğu gibi yine bir cambaza bak oyunu sergiliyor. Buradaki cambaz sosyal medya yasası. Oyun ise hak ve hürriyetlerimize pranga vurmak. Yani dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane. Giydiğimiz kıyafete, ettiğimiz ibadete, dinlediğimiz müziğe, sevdiğimiz yemeğe bile karıştıkları yetmedi. Şimdi de doğruları öğrenmemizi istemiyorlar çünkü doğrulardan en çok onlar korkuyorlar çünkü eğip bükemedikleri gerçeklerden korkuyorlar çünkü fikri hür, vicdanı hür nesillerimizden korkuyorlar."