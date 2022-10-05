5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener “Susyal Medya Yasası”nı böyle anlattı: AKbook, Saray Kuşu, ŞahsımTube...

Akşener “Susyal Medya Yasası”nı böyle anlattı: AKbook, Saray Kuşu, ŞahsımTube...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis’te ilk iki maddesi kabul edilen “Sansür yasası” ile ilgili, “Facebook gidecek yerine dezenformasyondan arındırılmış 'AKbook' mu gelecek? Twitter gidecek yerine 'saray kuşu' mu gelecek? YouTube gidecek, yerine 'şahsımTube' mu gelecek?” dedi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:54
Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Susyal Medya Yasası”nı böyle anlattı: AKbook, Saray Kuşu, ŞahsımTube...

Akşener “Susyal Medya Yasası”nı böyle anlattı: AKbook, Saray Kuşu, ŞahsımTube...
+
Aa
-

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşlerini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en çok "yasanın nasıl işleyeceği ve yalanı kimin ayırt edeceği" konusunu merak ettiklerine dikkati çekti. Akşener, şunları kaydetti:

"Facebook gidecek yerine dezenformasyondan arındırılmış 'AKbook' mu gelecek? Twitter gidecek yerine 'saray kuşu' mu gelecek? YouTube gidecek, yerine 'şahsımTube' mu gelecek? İktidar her zaman olduğu gibi yine bir cambaza bak oyunu sergiliyor. Buradaki cambaz sosyal medya yasası. Oyun ise hak ve hürriyetlerimize pranga vurmak. Yani dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane. Giydiğimiz kıyafete, ettiğimiz ibadete, dinlediğimiz müziğe, sevdiğimiz yemeğe bile karıştıkları yetmedi. Şimdi de doğruları öğrenmemizi istemiyorlar çünkü doğrulardan en çok onlar korkuyorlar çünkü eğip bükemedikleri gerçeklerden korkuyorlar çünkü fikri hür, vicdanı hür nesillerimizden korkuyorlar."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Korku tüneli
5.10.2022 15:18
Her engelleme her yasak o partinin güven duyulmayacak seviyede olduğunun kanıtı ve tükenmişlik halidir akp de bu kanunla gitmekte olduğunun farkında ilk sandıkta ezici çoğunlukla akp yok olacaktır  
 
Doğrular yıkılmaz
5.10.2022 15:10
Bir toplum baştan aşağı ahlaksız olmuşsa o toplum herşeye layıktır. Bu topluma bu demokrasi fazla bile.  
 
Susun ve gidin
5.10.2022 15:08
Twitter gidecek yerine yeteerrrrrrrrrr gelecek. El mi yaman, yoksa yasaklayan mı, göreceğiz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
5
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
6
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
7
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.