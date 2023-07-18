Eski Devlet Başkanına 128 ay hapis cezası

Eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: AA
Eski Devlet Başkanına 128 ay hapis cezası

Panama'da yeniden Devlet Başkanlığı yarışına hazırlanan 71 yaşındaki Ricardo Martinelli'nin, bir medya şirketini satın alarak kara para akladığı suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Martinelli 128 ay hapis cezasına çarptırılırken 19 milyon dolar da para cezası aldı.

Hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Martinelli, geçen ay partisi tarafından ülkede 5 Mayıs 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti.

2017'DE ABD'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aralık 2015'te hakkında tutuklama kararı çıkarılan Panama'nın eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, 2017'de ABD'de gözaltına alınmış, Haziran 2018'de ülkesine iade edilmişti. Martinelli hakkındaki yolsuzluk iddiaları ise iade dilekçesinde yer almamıştı.

Panama'da bir mahkeme, Ağustos 2019'da, Martinelli'yi, 2009-2014 yıllarında iktidarı süresince "en az 150 kişinin telefonunu dinleyerek casusluk yapmak ve bu casusluklar için kamu fonlarını kullanmak" suçlarından aklayarak ev hapsi kararını kaldırmıştı.

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