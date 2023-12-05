Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi, İstanbul'da bulunan Süleymaniye Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

KAYNAK: AA
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi.

Doğan'ın naaşı, dün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından İstanbul'a getirildi. Öğle vakti Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Doğan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Fikri Işık ile bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından merhum için dua edilirken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de tezkiye konuşması yaptı.

Lütfi Doğan'ın cenazesi, daha sonra Süleymaniye Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

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