﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, güvenlik kurumlarındaki görevlendirmelerdeki liyakatsizliğe dikkati çekti.

Milli Gemi projesi MİLGEM’e ilişkin konuşan Uzun, “Türkiye’nin MİLGEM denilen milli gemi imalat projesi var. Projenin başında Ziraat Fakültesi Su Ürünleri’nden mezun olan kişiler var, milli gemi projesini bunlar mı gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetlerini bunlar mı temsil edecek. Ağlamak geliyor içimden. Yazık değil mi bu millete…” ifadelerini kullandı.

Uzun, şunları söyledi:

“Bugün ölen askerlerimizin resmi üniformalı üzerinde görevleri var mı? Bugün ölen çocukların yüzde 90’ı sivil bir üniversiteden mezun olup, üzerlerine askeri üniforma giydirilmiş, rütbe takılmış evlatlarımız. Onların cenazeleri geliyor. Bunu yapmamız lazım. Beni bağışlasınlar ben yanlışsam. Eğer şehit olan evlatlarımızın bir rütbesi varsa. Acıyorum bunlara bunların ailelerine bu millete acıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk 1937’de polis kolej ve akademisin kurdu. Biz 15 Temmuz sonrası polis koleji ve akademisini kapattık. Yeni kanunu düzenleme yapıyorlar polis akademisini açacağız diyorlar. Ben kesinlikle inanmıyorum. Bu mantıkla biz daha çok eylem yeriz.

Ziraat fakültesinden bir kişiyi alacağız, 6 ay polis akademisinde kursa tabi tutacağız… Bu kişi komiser olacak, emniyet müdürü olacak. Bu ülkenin güvenliğini sağlayacak öyle mi? Asla ve kata sağlayamaz.

Çünkü biri ziraatten, biri su ürünlerinden, biri beden eğitimi biri iktisattan mezundur. Bunlar arasında geçmişe dayalı bir hukuk olmayacağı için birbirine bilgi aktarımı olmayacaktır.”

Özlem Gürses'in “İstiklal saldırısı konusunda kamuoyunun ikna edildiğini düşünmüyorum” sözleri üzerine Sabri Uzun, şöyle konuştu:

"Geçmişte El Kaide yapacağı eylemde şekerle mazotu ya da fueloili karıştırarak patlayıcı elde ediyordu. Burada ise emniyete göre dinamit kullanılmış. Örgüt neden maliyeti olmayan fueloil ile yapılan patlayıcı kullanmamış. Kullanacak adamı da riske etmeden yapılabilirdi. Burada kullanılan ateşleme sistemi fitille olabilir, fünye ile olabilir, uzaktan kumanda ile olabilir, zaman ayarlı olabilir. Saat parçası bulunmadı. Ateşleme fünyesi de bulunmadı. Fitil sistemi ile ateşlenmiş. Neden bu örgüt yöntemini değiştirdi. Bu PKK metodu da değil. 30- 40 kişiyi birden yaralayıp daha sansasyonel eylem görüntüsü yapabilirdi. PKK ve El Kaide eylemine uymuyor. Yeni bir örgüt kuruluşu mu? Onun ilanı mı bunu bilmiyoruz.”