İstanbul’da El-Kaide ve IŞİD operasyonu. Teröristler Türkiye’ye doldu

Türkiye yanlış göç uygulamaları ve açık kapı politikası sebebiyle adeta terör örgütlerinin yönetim merkez haline geldi. Üst düzey yöneticiler ellerini kollarını sallaya sallaya ülke içinde geziyor. Eli silahlı terör örgütü liderleri ve militanlar sınırları rahatça geçip şehir merkezlerinde yaşıyorlar. Yabancı uyruklu şahıslara yapılan operasyonlarla her ne kadar büyümeleri önlenmeye çalışılsa da toplumdaki endişe giderek artıyor.

IŞİD VE EL-KAİDE TERÖRİSTLERİNE OPERASYON

İHA’nın aktardığı habere göre, IŞİD, El Kaide ve dini istismar eden benzeri terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

16 YABANCI YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak nitelendirilen söz konusu kuşkulu kişilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 7 ilçede, 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

IŞİD’İN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ TÜRKİYE’DE YAKALANMIŞTI

İstanbul’da yapılan operasyondan sonra akıllara teröristlerin ülkemizde nasıl bu kadar rahat kümelendiği sorusunu getirdi. Eylül 2022’de Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de yakalandığını açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ AY İSTANBUL’DA 20 TERÖRİST YAKALANMIŞTI

İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide için para toplamak ve eleman kazandırmak amacıyla faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide adına faaliyet yürüten zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde ölen IŞİD mensuplarının eşlerini ve terör örgütü PKK elinde esir bulunanları kaçak yollarla ülkeye, sözde cihat etmek amacıyla örgüte katılmak isteyenleri de yasa dışı şekilde Suriye'ye geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

IŞİD’IN KİLİT İSMİ YAKALANDI

Mart ayında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda IŞİD içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

KİLİS VE KONYA’DA OPERASYONLAR

Ocak ayında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen biri Konya ve biri de Kilis'te yakalanan 2 DEAŞ Terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Konya'da yakalanan C.A. isimli IŞİD terör örgütü üyesinin; 2013-2016 yılları arasında sözde DEAŞ silahlı terör örgütü adına finansman sorumlusu olarak üst düzey örgüt yöneticiliği görevini icra ettiği, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubunun olduğu, El Yapımı Patlayıcı ve Silah yapımında uzman olduğu yönünde bilgiler edinildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca tamamlanan soruşturma neticesinde şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken C.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İSMAİL SAYMAZ’DAN SES GETİRECEK İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz, iki Türk askerinin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısının serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Saymaz ayrıca söz konusu kişinin Gaziantep'te yaşadığını ve kuşçuluk yaptığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: ''İki Türk askerinin yakılma fetvasını veren DEAŞ kadısı tahliye edildi. Şu an Gaziantep'te yaşıyor, kuşçu dükkanı işletiyor.''