Efsane Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Efsane İstanbul Organize Suçlar eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Saçan'ın akciğer kanseri nedeniyle öldüğü belirtildi...

Efsane Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Kurucu Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti.

VEDA MESAJI YAYINLANDI

Kanserden hayatını kaybeden Saçan'ın sosyal medya hesabından yapılan veda mesajı dikkat çekti.

Paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada sadece Hakk'tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi ölüm vaki oldu bize. Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, bekleyeceğim sizi oralarda geleceksiniz Hakk divanına.

Selam olsun namuslu şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi ben gider. Allah'a emanet."

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AİLESİ VASİYETİ ÜZERİNE PAYLAŞIM YAPTI

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından Adil Serdar Saçan ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ağırel, Saçan'ın vasiyeti üzerine son sözlerinin ailesi tarafından paylaşıldığını açıkladı.

"Bir süredir rahatsız olan ve tedavi gören İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan vefat etti.

Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı.

Tanrı merhamet göstersin, Sevenlerinin başı sağ olsun."

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AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLDÜ

Saçan'ın sosyal medya hesabından akciğer kanseri nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan (d. 21 Eylül 1962, Elazığ), eski polis, yazar, hukukçu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürüdür.

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

1985 yılında Polis Akademisi'ni birinci olarak bitiren Saçan, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mastır ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

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Saçan, Organize Suçlar Şube müdürlüğü görevini yürüttüğü süre içerisinde 600'ü aşkın operasyonu yönetti, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü. Şube müdürlüğü dönemde Emniyet içinde yeni hareket yapılanması konusundaki soruşturmayı yürüttü. Soruşturmadan elde ettiği bilgileri Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına verdi.

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23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

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