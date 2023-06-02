Sedat Peker kendisini sorgulayan polisi saygıyla uğurladı. İki twit paylaştı geri çekmedi

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan geçen hafta hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Saçan’ın cenazesi İstanbul’da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Görev yaptığı dönemde Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT’ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve Şike soruşturmalarını yürüten Saçan, Sedat Peker, Alaattin Çakıcı ve Sedat Şahin’e operasyonlar yaptı.

Saçan, 2008 yılında Ergenekon kumpasında tutuklanarak 16 ay cezaevinde kalmıştı.

SEDAT PEKER SAYGIYLA UĞURLADI

Sorguladığı isimlerin bile saygısını kazanan Adil Serdar Saçan’a yönelik dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kendisine yönelik operasyon yapan Saçan’a saygısını sunan Sedat Peker, Saçan’ın Ergenekon kumpasında verdiği ifadeyi retweet yapı.

Peker’in retweet yaptığı paylaşımda Saçan’ın mahkemede siyasal görüşünü açıkladığı anlar yer alıyor.

Saçan, savunmasında “Siyasal görüşümü söylemek istiyorum. Ben solcu değilim, sağcı da değilim. Fethullahçı da değilim! Ben anamdan doğduğum günden beri Mustafa Kemal Atatürk’ü seven, Mustafa Kemal Atatürk için canımı verecek kadar ona bağlı olan bir vatandaşım!” ifadeleri yer alıyor.

“SAÇAN’I ŞANIYLA ŞEREFİYLE UĞURLUYOR”

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Sedat Peker’in Saçan ile ilgili paylaşımı retweet etmesini yorumladı. Bulut, Peker’in Saçan’ı şanıyla şerefiyle uğurlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dostun da düşmanın da hayırlısı. Adil Serdar Saçan Organize Şube Müdürü iken Sedat Peker ile çok zorlu bir mücadeleye girdi. Bugün Sedat Peker, kendisine operasyon yapan Adil Serdar Saçan’ı şanıyla şerefiyle uğurluyor. Bize de bunu tarihe not düşmek düşüyor.”