Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube’nin efsanevi müdür Adil Serdar Saçan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

AKP iktidarı Saçan’ı o kadar haksızlığa ve hukuksuzluğa mahkum etti ki, Saçan kanser oldu.

Saçan’ın vefatı sonrası isteği üzerine son sözleri ailesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Saçan dünyaya şu sözlerle veda etti:

"Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize, Hakkın buyruğudur başımızın üstüne,

Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider. Allah’a emanet…."

Saçan, emniyetin efsane müdürleri arasındaydı. Organize şubede adı kulaktan kulağa dolanıyor, suçlulara göz açtırmıyordu!

Suçlular arasında plesenk olan Tantan geliyor söylemleri sonra ünlü mafya babaları arasında “Saçan geliyor” korkusu yayılmıştı!

28 Şubat sonrasında ise Saçan, Yeni Şafak grubuna operasyon düzenledi. İşte bu hareket sonrası belirli grupların hedefi haline geldi Saçan.

Saçan’ın adı işkenceci müdüre çıktı, rüşvet ve işkence iddialarıyla görevden ihraç edildi.

2008’de göreve iade edildi ancak bu sefer de Ergenekon kumpasları kapsamında gözaltına alındı.

Ergenekon davası sürecinde hakkındaki iddialar nedeniyle yeniden meslekten ihraç edildi.

Polisliğe geri dönüşü böyle engellendi Saçan’ın.

Saçan açlığa mahkum edildi!

Ama yılmadı, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık diplomasını aldı.

Ergenekon davalarının FETÖ’nün kumpası olduğu 15 Temmuz sonrası malum cenah tarafından da kabul gördü ancak mağdurlar yaşadıkları mağduriyetlerle kaldı!

Ergenekon, Balyoz gibi davalar kumpas ise Saçan neden göreve iade edilmedi?

AKP’nin Saçan nefreti bir türlü son bulmadı!

Bunun temelinde ne işkenceci oluşu vardı, ne de Ergenekon kumpasları!

Arkasında 97 yılındaki Yeni Şafak operasyonları vardı!

Yeni Şafak’ın patronlarını sorgulamamış olsaydı, Saçan bu kadar hedefte olmaz, hayat ona zindan edilmezdi!

Saçan, bu süreçte kansere yakalandı!

Bin türlü hukuksuzlukla mücadele ederken bir de bu amansız hastalıkla boğuştu!

Saçan kendisini açlığa mahkum edenlerin, onu hasta edenlerin iktidarlarının çöküşünü göremedi!

“Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider. Allah’a emanet….” sözleriyle bu hayata gözlerini yumdu!

Onu bu hayata mahkum eden AKP’nin eski milletvekili Metin Külünk ise hiç utanmadan, sıkılmadan Saçan’ın cenazesine katıldı!

Benim merak ettiğim imamın “Hakkınızı helal ediyor musunuz?” sorusu da mı yüzünü kızartmadı!

Zira Külünk, hakkını helal edecekler değil, helallik isteyecekler arasında!