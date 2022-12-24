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Eski eşinin vurduğu Pelin, 12 gün dayanabildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi Mehmet Eroğlu'nun (55) tabancaya vurup bir süre başında beklediği 3 çocuk annesi Pelin Ceylan (47), tedavi gördüğü hastane 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:47
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Eski eşinin vurduğu Pelin, 12 gün sonra hayatını kaybetti

Eski eşinin vurduğu Pelin, 12 gün dayanabildi
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DHA'nın haberine göre; Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta, markette karşılaşan Mehmet Eroğlu ile geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan arasında çıkan tartışma, büyüdü.

Mehmet Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Mehmet Eroğlu, yere yığılın Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. 

Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eski eşi Mehmet Eroğlu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi.

2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ceylan'ın cenazesi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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