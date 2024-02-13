Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovaladı. Sığındığı fırında rehin aldı

Kaynak: DHA
Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovaladı. Sığındığı fırında rehin aldı
Bursa’da eski eşinin yanında gördüğü erkeği, elinde silahla kovalayarak girdiği fırında rehin alan şahıs, polisin müzakereleri sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, 11 Şubat’ta saat 10.30 sularında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Caddesi’nde yaşandı. Adem Dikici, (43) eski eşi A.E.’yi (49) yolda Y.K. (37) isimli bir erkekle yürürken gördü. Taraflar arasında tartışma başlayınca, Dikici belinden çıkardığı tabanca ile Y.K.’yi kovaladı.

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Dikici, Y.K.’yı sığındığı fırında başına silah kabzasıyla vurup yaraladı ve ardından da rehin aldı. Çevredeki vatandaşlar ise yolun karşısındaki Çarşı Polis Merkezi’ne giderek şahsı ihbar etti.

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Koşarak olay yerine gelen polisler, Y.K.’yi fırında rehin alan Adem Dikici’yi ikna etmeyi başararak gözaltına aldı. Silah kabzasıyla vurulup başından yaralanan Y.K. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TUTUKLANDI

Emniyete verdiği ifadesinde eski eşini başka bir erkekle beraber görünce kıskançlık krizine girerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen Adem Dikici, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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POLİSLER KOŞARAK OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Adem Dikici’nin elindeki silahla Y.K.’yi kovaladığı görüntülerde, o esnada yoldan geçenlerin ise panik halinde kenara çekildiği göze çarptı. Polislerin, ihbar ile koşarak olay yerine vardıkları anlar da kameraya yansıdı.

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