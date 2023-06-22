Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis

George Floyd'un öldürülmesinin ardından Indiana Üniversitesi'nde eski bir futbolcuyu vurarak öldüren üç kişiyi yargıç 100'er yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı.

Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis

Çarşamba günü bir yargıç, George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan olaylar sırasında Indiana Üniversitesi'nden eski bir futbolcuyu vurarak öldüren 3 kişiyi 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı.

38 yaşındaki Beaty, 30 Mayıs 2020'de Indianapolis'te Floyd'un ölümü üzerine düzenlenen protestolarını izleyen şiddet olayları sırasında apartmanının yakınındaki bir ara sokakta yürürken vurularak öldürülmüştü.

Katil zanlıları, Marcus Anderson ve Alijah Jones'un her biri 164'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, Nakeyah Shields 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anderson ve Jones ayrıca sekiz silahlı soygun suçundan ve Shields yedi soygun suçundan mahkum edildi.

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