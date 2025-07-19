Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

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Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Süper Lig devi, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için kulübü Benfica ile temasa geçti. İşte detaylar...

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu için de devrede olduğu öne sürüldü.

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FENERBAHÇE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRPRİZİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun şartları hakkında bilgi aldı.Fenerbahçeli yöneticilerin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek istediğinin haberde altı çizildi.

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