Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu için de devrede olduğu öne sürüldü.

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FENERBAHÇE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRPRİZİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun şartları hakkında bilgi aldı.Fenerbahçeli yöneticilerin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek istediğinin haberde altı çizildi.

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