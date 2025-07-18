Galatasaray durmuyor! Dünya bu transferi konuşacak: Öyle bir isme teklif yaptılar ki...

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen dünya yıldızı eldiven için resmen kolları sıvadı.
Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!
Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...
GALATASARAY EDERSON İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Manchester City’de forma giyen Ederson için Galatasaray resmi teklif yaptı. Sabuncuoğlu, daha önce sarı-kırmızılıların, Ederson'un şartlarını sorduğunu ve yıldız ismin maaş beklentisinin karşılanması halinde bu transfere sıcak baktığını da açıklamıştı.
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