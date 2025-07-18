Galatasaray durmuyor! Dünya bu transferi konuşacak: Öyle bir isme teklif yaptılar ki...

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Galatasaray durmuyor! Dünya bu transferi konuşacak: Öyle bir isme teklif yaptılar ki...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, Fernando Muslera takımdan ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig devinin yıldızına kanca atmıştı. Cimbom'un, Ada ekibine resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen dünya yıldızı eldiven için resmen kolları sıvadı.

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GALATASARAY EDERSON İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Manchester City’de forma giyen Ederson için Galatasaray resmi teklif yaptı. Sabuncuoğlu, daha önce sarı-kırmızılıların, Ederson'un şartlarını sorduğunu ve yıldız ismin maaş beklentisinin karşılanması halinde bu transfere sıcak baktığını da açıklamıştı.

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