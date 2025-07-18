Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giyeceği takım...

Kariyerine Brighton formasıyla devam eden Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray dışında da Avrupa'dan önemli talipleri olduğu bilinen Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği netlik kazandı.

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Daha önce İngiliz basınında çıkan haberlere göre Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden Süper Lig'e dönebileceği belirtilmişti. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği ve başarılı sol bek için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

Geleceği merak konusu olan yıldız ismin önümüzdeki sezon formasını giyeceği takımı İngiliz basını açıkladı.

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FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON'DA KALACAK

Brighton'da şanssız bir sezonu geride bırakan Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli sol bek, yeni sezonda yoluna Brighton'da devam edecek.

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmak gibi bir niyetinin olmadığını ve yeni sezonda da takımda görev alacağını belirtti. Bu haberle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sezonda kariyerine İngiltere'de devam etmesi beklenirken, Süper Lig'e dönüş ihtimaline de kapılar en azından şimdilik kapandı.

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