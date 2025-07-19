Süper Lig devi Ligue 1'in flaş ismi için görüşmelere başladı!

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.

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Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

GALATASARAY WILFRIED SINGO İÇİN TEMASLARA BAŞLADI

Galatasaray cephesi, Singo'nun şartlarıyla ilgili bilgi almak için Monaco ile aracılar üzerinden ilk teması kurdu. Oyuncunun maliyeti ve kulübünün yaklaşımına göre sarı-kırmızılıların resmi hamle yapabileceği öğrenildi.

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