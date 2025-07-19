Süper Lig devi Ligue 1'in flaş ismi için görüşmelere başladı!

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Süper Lig devi Ligue 1'in flaş ismi için görüşmelere başladı!

Stoper ve sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu iki pozisyonda da oynayabilen Wilfried Singo için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmelere başladı.

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.

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Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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GALATASARAY WILFRIED SINGO İÇİN TEMASLARA BAŞLADI

Galatasaray cephesi, Singo'nun şartlarıyla ilgili bilgi almak için Monaco ile aracılar üzerinden ilk teması kurdu. Oyuncunun maliyeti ve kulübünün yaklaşımına göre sarı-kırmızılıların resmi hamle yapabileceği öğrenildi.

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