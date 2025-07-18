Fenerbahçe'ye büyük piyango! O oyuncu tam 10 katına satılıyor: Can suyu olacak

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed’e, Suudi ekibi Al Ahli talip oldu.

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Al Ahli'nin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin euroya aldığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu için 5-6 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

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Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.

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