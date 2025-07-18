Fenerbahçe'ye büyük piyango! O oyuncu tam 10 katına satılıyor: Can suyu olacak

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Fenerbahçe'ye büyük piyango! O oyuncu tam 10 katına satılıyor: Can suyu olacak

Yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Sarı-lacivertliler, 2023'te kadrosuna kattığı yıldız oyuncusunu, aldığı bedelin yaklaşık 10 katına satmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed’e, Suudi ekibi Al Ahli talip oldu.

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FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK KÂR!

Al Ahli'nin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin euroya aldığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu için 5-6 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

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Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.

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