İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a suikast girişimi

Londra'da yayın yapan medya kuruluşu İran International, İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçtiğimiz hafta aracına düzenlenen sabotaj nedeni ile ölümden döndüğünü okuyucularıyla paylaştı

DİREKSİYON VE FREN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

15 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen olayda Ahmedinejad ve beraberindeki ekibin İran'ın Zencan kentinde düzenlenen bir törene gitmeye hazırlandığı belirtildi.

İçinde Ahmedinejad'ın yardımcılarının ve korumalarının da bulunduğu aracın sürücüsü, yol çıktıktan kısa bir süre sonra Karaj-Kazvin Otoyolu'nda direksiyon ve fren kontrolünü kaybetti.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kontrolden çıkan araç hızla savrularak önce bariyerlere sonra konvoydaki başka bir araca çarptı.

Ahmedinejad ve ekibi olaydan yara almadan kurtulurken çarptıkları araçtaki bir kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ SABOTAJ İDDİASI

İran medyasına bilgi veren kaynaklar, Ahmedinejad'ın koruma ekibinin seyahatten iki gün önce, Toyota Land Cruiser marka aracı klima arızası nedeni ile Cumhurbaşkanlığı makamındaki ilgili birime teslim ettiğini ancak aracın tamirhane yerine bilinmeyen bir yere görütülerek sabote edildiğini öne sürdü.

ADAYLIĞI İRAN DİNİ LİDERİ TARAFINDAN VETO EDİLMİŞTİ

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu veto edilmişti.

Ahmedinejad görevdeyken de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e meydan okumuş ve 2021'deki adaylık girişimi yetkililer tarafından engellenmişti.