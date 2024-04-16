Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, sabaha karşı Karapürçek Mahallesi 503'üncü Sokak'taki Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Alamur ile 9 yıl önce boşandığı ancak hala birlikte yaşadığı Dörtkozan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alamur, kızının da bulunduğu evde Dörtkozan'a önce keserle saldırdı, ardından bıçakladı. Alamur, suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dörtkozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dörtkozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dörtkozan'ın geçmişte 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Birgül Alamur'un ise geçmişte de eski eşinden şiddet gördüğü ve daha önce şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Komşulardan biri, "Yıllar önce boşanmışlardı kendileri. Adam zaten sürekli evde kalıyordu. Eşini darp ediyordu. Birkaç ay önce kadını bıçaklamıştı. Dün gece de 03.00 sırlarında doğru bir darp olayları olmuş. Kadın da bu sefer kocasını bıçaklamış. Kadın kendini korumak için yapmış" dedi.