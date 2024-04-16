Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü
Altındağ ilçesinde Birgül Alamur (39), boşanmasına rağmen hala aynı evde yaşadığı eski eşi Veysel Dörkozan'ı (44) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Karapürçek Mahallesi 503'üncü Sokak'taki Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Alamur ile 9 yıl önce boşandığı ancak hala birlikte yaşadığı Dörtkozan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alamur, kızının da bulunduğu evde Dörtkozan'a önce keserle saldırdı, ardından bıçakladı. Alamur, suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dörtkozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dörtkozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dörtkozan'ın geçmişte 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Birgül Alamur'un ise geçmişte de eski eşinden şiddet gördüğü ve daha önce şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Komşulardan biri, "Yıllar önce boşanmışlardı kendileri. Adam zaten sürekli evde kalıyordu. Eşini darp ediyordu. Birkaç ay önce kadını bıçaklamıştı. Dün gece de 03.00 sırlarında doğru bir darp olayları olmuş. Kadın da bu sefer kocasını bıçaklamış. Kadın kendini korumak için yapmış" dedi.

eski-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-40796.jpg

eski-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-40796-2.jpg

eski-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-40796-1.jpg

eski-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-40796-3.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi Spor
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi
Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı
Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı Gündem
Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı
Ordu Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu Yerel Haberler
Ordu Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu
Zeytinburnu'nda komşu esnafların tartışmasında silah konuştu Gündem
Zeytinburnu'nda komşu esnafların tartışmasında silah konuştu
Şebnem Bursalı bunları bilse ıstakoz yemezdi. Sedat Kaya yazdı Gündem
Şebnem Bursalı bunları bilse ıstakoz yemezdi. Sedat Kaya yazdı