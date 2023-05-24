Eski manken Deniz Pulaş'ın acı günü

Bir zamanlar podyumlarda fırtınalar estiren Deniz Pulaş, hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Eski mankenin annesi Münire Pulaş hayatını kaybetti.

Annesinin vefat haberini Instagram sayfasından duyuran Pulaş, annesinin yer aldığı karenin altına, ''Buluşuncaya kadar melekler yoldaşın olsun anneciğim. Nur içinde yat güzel annem'' notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

Deniz Pulaş'ın paylaşımına, aralarında Öykü Gürman, Çağla Şıkel, Emine Ün, Demet Şener, Pınar Altuğ Atacan, Süheyl Uygur, Janset Paçal, Filiz Akın, Neslihan Yeldan, Demet Akalın gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı ve destek mesajları yağdı.

"EKSİLDİK CAN DAMARIMIZDAN"



Deniz Pulaş, bir diğer paylaşımınde da üzüntüsünü "Eksildik can damarımızdan..." sözleriyle dile getridi.