Eski meclis başkanı açlık grevine başlayacak

Eski Tunus Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin açlık grevine başlayacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
Eski meclis başkanı açlık grevine başlayacak

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

Gannuşi'nin, ülkedeki demokratik yolun "gerilemesini" protesto amacıyla bugünden itibaren açlık grevine başlayacağını belirten Şuaybi, "siyasi aktivistlere yönelik kovuşturmaya son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması" taleplerinin de Gannuşi'nin greve gitme sebepleri arasında yer aldığını kaydetti.

tunus-gg.jpg

"DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI KOMPLO KURMAK" SORUŞTURMASINDA ONLARCA KİŞİ TUTUKLANDI

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, iş insanı Kemal Latif, Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri, Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi tutuklananlar arasında yer alıyor.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar Güncel
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı