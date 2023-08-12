Eski milli voleybolcu Neslihan Demir oyuncu eşinden boşandı

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Demir, oyuncu eşi Kamil Güler’den boşandığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre efsane voleybolcu “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım.” Doğal haliyle de dikkat çeken eski voleybolcu: “Uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz.”dedi

NESLİHAN DEMİR KİMDİR?

9 Aralık 1983 tarihinde Eskişehir'de doğan Neslihan Demir, eski milli voleybolcularımızdan biridir. Genç yaşlarda voleybola yönelen Demir 1995 senesinde Eskişehir DSİ takımıyla voleybola başladı. Neslihan Demir, ilk transferini Yeşilyurt Spor Kulübü’ne 14 yaşındayken yapmıştır. Yeşilyurt Spor Kulübü’nde 4 yıl boyunca mücadele eden Neslihan Demir, 2002 yılında Vakıf Bank'a transfer oldu.