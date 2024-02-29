Eski Mısır’da yapılan hamilelik testi ortaya çıktı. Yüzde 70 doğru sonuç veriyor. Bebeğin cinsiyeti bile belli oluyor

Antik Mısır, insanları gizemiyle etkiliyor. Antik insanlarla beklediğimizden çok daha fazla benzer yanlarımız var. Örneğin, 3500 yıl önce bir kadın hamile olup olmadığını öğrenmek bugün olduğu kadar önemliydi. Bazıları eski Mısır'ın bilim olarak gördüğü bazı uygulamaları küçümseyebilir, ama eski Mısır'da astroloji son teknoloji sayılırdı.

Bilimsel yöntemlerinin bazıları oldukça doğru çıktı.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki Papirüs Carlsberg Koleksiyonu'nda bulunan bazı yayımlanmamış eski Mısır tıp metinleri, hamilelik testlerinde tahıl, özellikle de arpa ve buğday kullandıklarını gösteriyor.

MÖ 1400 civarında yazılmış bir papirüs metni, bir kadının hamile olup olmadığını anlamak için yapması gerekenin, birinde arpa, diğerinde buğday olan iki farklı torbaya idrar yapmak olduğunu söylüyor. Eğer idrar sonrası her iki torbadaki tahıllar da çimlenirse, kadın kesinlikle hamileydi ve buna göre hareket edebilirdi.

AMA BUNUNLA BİTMİYOR! BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE TAHMİN EDİYORLARDI

Yeni bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için kadının yapması gereken sadece hangi tahılın daha önce çimlendiğine bakmaktı. Eğer arpa daha çabuk çimlenirse bebek erkek, eğer buğday daha önce çimlenirse kız olurdu.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün belirttiğine göre, 1963 yılında yapılan bir çalışma, bu yöntemin hamileliği belirlemede yaklaşık yüzde 70 doğruluk oranına sahip olduğunu gösterdi.

5 bin yıl önce kurulmuş bir uygarlık için harika bir başarı ancak bebeğin cinsiyetini tahmin etmede pek de başarılı değildi. Modern hamilelik testleri, insan koryonik gonadotropin (hCG) adlı bir hormonu algılayabilen proteinlere dayanırken, bilim insanları bu eski testin iyi işlediğini, çünkü bir kadının idrarındaki yüksek östrojen seviyelerinin tohumların büyümesine yardımcı olmuş olabileceğini düşünüyor.