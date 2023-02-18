Hızlı gebelik testi, hamileliği (varsa) mümkün olduğunca doğru bir şekilde tespit eden çok kullanışlı, hızlı ve ucuz bir cihazdır. Hatalı sonuç en aza indirilir ve hata oranı sadece yüzde 1'dir. Peki, hamilelik testi nedir nasıl yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılır?

HAMİLELİK TESTİ NASIL ÇALIŞIR?

Hamilelik testlerinin geniş seçimine rağmen, eylem prensibi aynıdır - idrardaki hCG (ilk hamilelik hormonu) seviyesini belirlemek.

HCG, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunma döneminden itibaren embriyonun villusları tarafından salgılanır.

Hamile bir kadının idrarında ve kanında tespit edilebilir.

HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Hamilelik testi, gecikmiş adetin ilk gününden daha erken veya beklenen gebe kalma gününden yaklaşık 2 hafta sonra yapılır. Zigot rahim duvarına yapışana kadar hCG hormonu salgılanmaz, bu nedenle 10 günlük hamilelikten önce bir test veya başka testler yapılmamalıdır.

Testin başında, kullanım talimatlarını incelemeniz gerekir. Çalışma prensibi her zaman aynı olmasına rağmen: testin bir kısmı (kağıt) bir idrar kabına daldırılır, diğeri (kimyasal göstergeli) sonucu kırmızı / mavi çizgiler şeklinde belirler, semboller "+" / "-" veya "evet" / "hayır" kelimeleri. Sonucun değerlendirilmesi, talimatlarda belirtilen süreden sonra (1 ila 5 dakika arasında) gerçekleştirilir.

Bazen testlerde, kullanımı çok uygun olan ölçülü idrar dağıtımı için mini pipetler bulunur.

Ancak testi idrar akışının hemen altına koymak tavsiye edilmez, hatalı bir sonuca yol açacaktır.

Bir testin sonucuna güvenemezsiniz, 1-3 gün içinde tam güven için hızlı testi tekrarlamanız gerekir.

Her seferinde iki şerit belirlenirse - bir jinekolog ile randevu alınması gerekir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Sayılarda, tarihlerde kafa karışıklığı yaşamamak ve hamilelik testi yaptırmanın tam olarak ne zaman tavsiye edildiğini bilmek için, bir takvim tutmanız, kendinizi dinlemeniz ve yumurtanın temel döllenme sürecini bilmeniz gerekir.

Düzenli bir adet döngüsü olan her kadında, yumurta, "yumurtlama" adı verilen çeşitli fizyolojik gelişim aşamalarından geçer.

Yumurtlama, olgun bir yumurtanın yumurtalıktan çıkarak spermle bağlantı kurmak için fallop tüpüne geldiği süreçtir. Tüpte sperm yoksa yumurta ölür ve adet başlar.

Yumurtlama yaklaşık 2 gün sürer. Bütün bu zaman boyunca yumurta aktiftir.

Yumurtlama sırasında, sperm kadının cinsel organlarının içindeyse ve gebe kalma hala devam ediyorsa, döllenmiş yumurta (zigot), siliyer epitel ve fallop tüpünün kasları yoluyla rahim boşluğuna hareket etmeye başlar.

Tüm bu süreç yaklaşık 1 hafta sürer.

Döllenmiş yumurta rahim boşluğuna girer, yapışır, kandaki hCG'yi, hücre bölünmesini ve daha fazla fetal gelişmeyi arttırır.

HCG seviyesi (ilk hamilelik hormonu) ancak döllenmiş yumurta rahim duvarına sabitlendikten sonra artar.

Bu nedenle, güvenilir bir hamilelik sonucu, yalnızca gebeliğin 7. veya 10. gününde elde edilebilir.

Sonuç bir doktor görüşü ile desteklenmelidir.

Bazı hızlı testler dördüncü günde hormonun varlığını tespit edebilir, ancak yine de en az 1.5 hafta içinde gebelik testi yapmak daha iyidir. Daha sonra hormon seviyesi, kadının durumunu güvenle belirleyecek kadar yükselir.

Gecikmiş menstrüasyon her zaman hamileliğin varlığını göstermez, ancak hemen bir test yaptırmak daha iyi bir fikir olabilir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YANLIŞTIR?

Testteki iki şerit kadınları her zaman memnun etmez, çünkü hamilelik tüm kadınlar için sevilen bir rüya değildir, çoğu kadın için gerçek bir sürprizdir.

Ancak, gerçekten bir gebelik planlamıyorsanız ve test aniden pozitif hale geldiyse, panik yapmayın, çünkü yanlış sonuç bir istisna değildir.

Yanlış pozitif yanıtın nedenleri, test taramasının teknik başarısızlığından ciddi jinekolojik patolojilerin tanımına kadar farklı olabilir.

Bu nedenle gebelik, test ile tespit edilebilecek en kötü durum değildir, bu nedenle jinekolojik muayenenin önemini bir kez daha vurguluyoruz.

Fetüsün gelişimi bir kadın doğum uzmanı randevusunda teyit edilmeli / reddedilmelidir.

Çünkü bugün, gelecekte ciddi komplikasyonlara ve jinekolojik patolojilere yol açan artan bir dış gebelik (ektopik gebelik) eğilimi var.

Her durumda, pozitif bir test sonucu, hamileliği belirlemenin yalnızca ilk adımıdır. İkinci adım, alınan bilgileri onaylaması / reddetmesi gereken bir jinekolog ziyaretidir. Çünkü hızlı taramanın yanlış olumlu cevap verdiği durumlar vardır.

HAMİLELİK TESTİ SONUÇLARI NASIL ANLAŞILIR?

Pozitif bir test (hamilelik) sonucu neredeyse kesinlikle doğrudur. Negatif (hamile değil) sonucu daha az güvenilirdir.

Negatif bir sonuçtan sonra hala hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, birkaç gün bekleyin ve tekrar deneyin.

Negatif sonuçlar almaya devam ediyorsanız, ancak adetinizin gecikmesinden endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun.