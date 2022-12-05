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Hamilelik testinde dünyada bir ilk. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi

Dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testinin 2023 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:36
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Dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testi satışa çıkacak. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi

Hamilelik testinde dünyada bir ilk. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi
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Dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testinin 2023 yılında Avrupa, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulması bekleniyor.

İsrail firması Salignostics, Covid-19 test kitlerinden baz alarak hazırladığı dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 8 sterline (yaklaşık 183 TL) satılması beklenen “SaliStick” isimli tükürük bazlı hamilelik testinin Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Afrika'daki raflarda 2023 yılının başlarında yerini alması bekleniyor.

YÜZDE 95 ORANINDA DOĞRU SONUÇ

Tükürük bazlı hamilelik test kiti içinde bulunan çubuk, ağızda birkaç dakika tutularak daha sonra yine kitte bulunan tüp içine alınıyor. Tüpte analiz edilen sonuç dakikalar içinde kullanıcıya sunuluyor.

Yüzde 95 oranında doğru sonuç veren hamilelik testinin, geleneksel testlere nazaran daha kolay kullanımı nedeniyle tercih edilmesi bekleniyor.

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