Eski muhtar husumetlisine kurşun yağdırdı

Husumetlisini kahvehanede gören eski muhtar tabancayla kurşun yağdırdığı şahsı öldürdü.

KAYNAK: İHA
Eski muhtar husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Günkoru Mahallesi'nin eski muhtarı Yılmaz K. (74) alacak-verecek meselesi yüzünden husumeti bulunan Mevlüt Bilgin'e (48) tabancayla kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan Mevlüt Bilgin Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada kalbi durdu.

Bilgin'in duran kalbi doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verilen Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen Ladik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

RUHSATLI SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Yılmaz K. ise olayda kullandığı kendi adına kayıtlı ruhsatlı silahıyla birlikte polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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