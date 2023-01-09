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Jorge Jesus Semedo'yu istiyor

Fenerbahçe'nin devre arasında stoper hattına takviye yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Ruben Semedo'yu gündemine aldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:49
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Eski öğrencisini istiyor. İstanbul yolunda

Jorge Jesus Semedo'yu istiyor
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Fenerbahçe'nin devre arasında stoper hattına takviye yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin için pazarlıklarını sürdürüyor. Kanarya'da ayrıca bir yabancı stoperin daha transfer edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

RUBEN SEMEDO GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Ruben Semedo'yu gündemine aldığı ifade edildi. Yaz transfer döneminde Olimpiakos'tan Al-Duhail'e katılan 28 yaşındaki stoper için Jesus'un onay verdiği belirtildi.

Katar ekibinde 7 maça çıkan Semedo'nun takımında mutsuz olduğu ve Jesus'un Fenerbahçe'sine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Ruben Semedo'nun kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında. 

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