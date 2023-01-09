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Yine İsmail Kartal gündemde. Jorge Jesus İsmail Kartal kadar olamadı

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar yaşanırken, teknik direktör Jorge Jesus İsmail Kartal'ın da gerisinde kaldı

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:00
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Fenerbahçe'de rakamlar ortada. İsmail Kartal farkı

Yine İsmail Kartal gündemde. Jorge Jesus İsmail Kartal kadar olamadı
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Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal'a büyük çıkış yaşanmıştı.

Sarı lacivertli takımın zor anında takımın başına getirilen Kartal, 18 lig maçında 
12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2.28'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Kartal bu başarısına rağmen görevden alındı. Yerine "futbol profesörü" olarak ilan edilen 68 yaşındaki Jorge Jesus getirildi. Ve istediği tüm transferler de yapıldı.

Jesus ise ligde 17 haftada 11 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması da 2.06'da kaldı.

Geçen sezon elde ettiği başarılara rağmen İsmail Kartal'a bir şans daha verilmedi. Ama şimdi kısa süre içinde İsmail Kartal yine gündeme geldi. Hemen hemen her Fenerbahçeli "İsmail Kartal kalsaydı daha mı iyi olurdu" sorusuna cevap arıyor şimdi.

KRİTİK KAYIPLAR 

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, bahsi geçen dönemde Giresunspor'un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu. Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

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