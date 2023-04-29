Eski Pakistan Başbakan Yardımcısı ve eski Pencap Başbakanı Chaudhry Parvez Elahi'nin Lahor'daki evine Yolsuzlukla Mücadele Kuruluşu (ACE) tarafından gece saatlerinde baskın düzenlendi. Evdekilerin polise taş fırlatmasının ardından polis aracı bahçe kapısını kırarak içeriye girdi. Baskında şu ana kadar kimliği açıklanmayan 9 kişi gözaltına alındı.

Eski Pakistan Başbakan Yardımcısı Elahi, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış, bugün ise mahkeme tarafından 1 milyon Pakistan rupisi kefaretle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Elahi'nin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını açıklamıştı.

(İHA)