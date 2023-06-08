Eski sevgilisini darp etmekle suçlanıyordu. Çağatay Akman’dan flaş karar

Cihangir 'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu evinin önünde tartıştıktan sonra birbirlerini darp etmekle suçlanan şarkıcı Çağatay Akman şikayetini geri aldı.

Eski sevgilisini darp etmekle suçlanıyordu. Çağatay Akman’dan flaş karar

DHA’nın haberine göre; İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan taraflardan Çağatay Akman geldi.

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Çağatay Akman, "Öykü Uslu hakkındaki şikayetimi geri çekiyorum, nitekim o da benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçmişti, vazgeçmeyi kabul ediyorum. Ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikayetim devam etmektedir" dedi. Hakim, bir dahaki celsede tanık dinleneceğini belirterek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası Akman, "Karşılıklı olarak zaten şikayetten vazgeçtik. Diğer şahısla ilgili şikayetim devam ediyor. Onun da şikayeti devam ediyor" diye konuştu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre Çağatay Akman, 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi. Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, Furkan Ayaz'ın ise olayın yaşandığı evin önüne giderek, müdahale etmek istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Akman'ın ise "Sizi Cihangir'de barındırmam", "Sizi öldüreceğim" diyerek hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, Furkan, Öykü ve Çağatay'ın birbirlerini darbettiği belirtildi. İddianamede, Çağatay Akman'ın, "Basit yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi. Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "Hakaret" suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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