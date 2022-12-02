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Şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısına çıktı. Eski sevgilisini darp etmişti

Eski sevgilisi Öykü Uslu ve arkadaşını darbettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman, ilk kez hakim karşına çıkarak kendini savundu. Akman, "Öykü'yü kesinlikle darp etmedim. Öykü beni ittirince ben de sadece kolumu uzatıp, engellemeye çalıştım. Çünkü boğazımı sıkmaya çalışıyordu" dedi. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:19
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Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu! Çağatay Akman: Boğazımı sıktı engellemeye çalıştım

Şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısına çıktı. Eski sevgilisini darp etmişti
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman katıldı. Öykü Uslu ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"DARP EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Çağatay Akman kimlik tespitinde şarkıcı olduğunu, aylık kazancının 5 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasında Akman, olay günü Zeytinburnu'na gitmek için taksiye bindiğini anlatarak, "Taksici Cihangir'e kadar gideceğini söyledi. Oradan taksi değiştirip eve gidecektim. Taksi bekledim, gelmedi. Öykü'nün evinin yanında taksi durağı vardı, bir süre dışarıda bekledim. Öykü'nün evine girmedim. Bir süre sonra Öykü dışarı çıktı 'Ne yapıyorsun burada' dedi. Ben de taksi beklediğimi söyledim. Eve girdi, sonra tekrar çıktı, küfür ve hakaret etti. Daha sonra taksi geldi ancak, taksiye binerken Öykü bana küfürlü konuşunca ben de 'Nasıl konuşuyorsun' dedim. Öykü bana saldırmaya başladı. Bu sırada Öykü'ye kesinlikle darp ve hareket etmedim. Öykü beni ittirince ben de sadece kolumu uzatıp, engellemeye çalıştım. Çünkü benim boğazımı sıkmaya çalışıyordu" dedi.

"FURKAN BANA YUMRUK ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ, BEN DE YUMRUK ATTIM"

Akman savunmasının devamında, Selim isimli kişinin ilk olarak geldiğini ama, daha sonra ne yaptığını görmediğini, kendisine 'Ne duruyorsun burada' diye sözler söylediğini ifade etti. Akman, "Ben de kendilerine, 'Beni buradan kovamazsınız' şeklinde cevap verdim. Daha sonra polisler olay yerine geldi. Furkan olay yerine geldi. Furkan da bana küfür ederek 'Sen kimsin, kız kardeşimin evine niye girmeye çalışıyorsun' dedi. Furkan, ardından bana yumruk atarak yere düşürdü ve sırtıma vurdu. Sonra ben de Furkan'a yumruk attım. Olay sırasında ben de kesinlikle Öykü'ye tehdit ve hakaret etmedim. Furkan bana karşı küfürler edince bende ona karşı küfürler ettim. Bende karşı taraftan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

DAVA TANIK DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİ

Çağatay Akman'ın avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını söyleyerek şikayetçi olduklarını belirtti. Öykü Uslu'nun avukatı ise yazılı savunma sunacaklarını ve müvekkilini bir sonraki celse hazır edeceğini söyledi. Mahkeme bir sonraki celse tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın ise olayın yaşandığı evin önüne giderek, müdahale etmek istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği belirtildi. Çağatay'ın ise 'Sizi Cihangir'de barındırmam', 'Sizi öldüreceğim' şeklinde ikisine de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, müşteki şüpheliler Furkan, Öykü ve Çağatay'ın birbirlerini darbettiği belirtildi. Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak, tarafların uzlaşmadığı belirtildi.
İddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'Basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'Tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'Hakaret' suçundan ise 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.  Müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'Hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.


 

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