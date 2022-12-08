8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hayalindeki kadını açıklayan Turabi'ye tepki yağdı

Hayalindeki kadını açıklayan Turabi'ye tepki yağdı

Survivor yarışmasındaki şampiyonlukları ve son dönemdeki müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken, eski yarışmacı Turabi Çamkıran, son paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:59
Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Turabi, bu sefer de yatak pozunu yayınlayarak bir kadında aradığı kriterleri sıraladı.

Hayalindeki kadını açıklayan Turabi'ye tepki yağdı
+
Aa
-

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz günlerde gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti.

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı
Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.

 Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;

"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!
Aranan özellikler;

Güzel olması.
Sadık olması.
Dışarıda hanımefendi olması.
Yatakta iyi olması.
Mutfakta iyi olması.
Gözünün dışaruda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!)
En az 3 çocuk yapması.
Anamın gözünün tutması.
Aranan özelliklerden başlıcalarıdır.
İrtibat numarası; Meryem Sultan"

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Turabi Çamkıran'ın paylaşımı tepki çekti. Ünlü isim için "Marketten alışveriş mi yapıyorsun?" ve "Sen bu özellikte bir kadını hak ediyor musun?" yorumları yapıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.