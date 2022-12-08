Hayalindeki kadını açıklayan Turabi'ye tepki yağdı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz günlerde gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti.

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı

Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.

Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;

"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!

Aranan özellikler;

Güzel olması.

Sadık olması.

Dışarıda hanımefendi olması.

Yatakta iyi olması.

Mutfakta iyi olması.

Gözünün dışaruda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!)

En az 3 çocuk yapması.

Anamın gözünün tutması.

Aranan özelliklerden başlıcalarıdır.

İrtibat numarası; Meryem Sultan"

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Turabi Çamkıran'ın paylaşımı tepki çekti. Ünlü isim için "Marketten alışveriş mi yapıyorsun?" ve "Sen bu özellikte bir kadını hak ediyor musun?" yorumları yapıldı.