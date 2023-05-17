Eski TikTok çalışanından güvenlik itirafı

Gençlerin sosyal medya hesabı olarak bilinen TikTok'un eski yöneticilerinden Yintao Yu, Çin hükümetinin TikTok verilerine ulaşabildiğini itiraf etti.

Eski TikTok çalışanından güvenlik itirafı

Editör: Osmancan EROK

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, son dönemde en çok gençler tarafından kullanılıyor. Uygulama bazı ülkelerde devlet telefonlarında engellenirken bazı ülkelerde de güvenli kullanıma dair uyarılarda bulunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin’in TikTok üzerinden kullanıcı verilerine erişebileceğini belirtmişti. Bu iddia eski bir TikTok çalışanı tarafından itiraf edildi.

“VERİLERE ULAŞABİLİYORLAR”

TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin eski yöneticilerinden Yintao Yu, Çin hükümetinin TikTok verilerine ulaşabildiği itirafında bulundu.

Yintao Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin hükümeti, özellikle de 2017-2018 yıllarında TikTok verilerine tam erişim hakkına sahipti.

Çin hükümetinin bunu kendi lehine kullandığını anlatan eski ByteDance yöneticisi, uygulamanın propaganda aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

2018 yılında görevinden ayrılan Yu, ByteDance'ın Çin hükümetinin kendisine ait olan diğer uygulamaları Çin'de engelleyebileceğinden korktuğunu ve böylece hükümetin her isteğini kabul ettiğini aktardı.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de gündeme gelmiş; ABD ve Kanada gibi birçok ülke, devlet kurumlarında TikTok uygulamasını yasaklamıştı.

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