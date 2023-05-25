Eski TÜİK Başkanı ve İYİ Partili Birol Aydemir: Krediler tamamen durma noktasında. Bunun tek sebebi iktidar

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir kredilerin tamamen durma noktasına geldiğini belirterek, “Keyfi, plansız ve akıl dışı uygulamalar sonucunda beklenen oldu. Bunun tel sebebi iktidar” dedi.

Eski TÜİK Başkanı ve İYİ Partili Birol Aydemir: Krediler tamamen durma noktasında. Bunun tek sebebi iktidar

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas var nas’ çıkışıyla politika faizi yüzde 19’dan 8.5’e kadar düşürüldü. Faizin düşürülmesiyle birlikte Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

İkinci tur seçimlerine 3 gün kala Dolar TL kuru 19.85 lira civarında işlem görüyor.

Eski TÜİK Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan başdanışmanı Birol Aydemir, AKP’nin uyguladığı ekonomi politikalarının kredileri durma noktasına getirdiğini, firmaları iflasa sürükleyebileceğini aktardı.

Aydemir, “Bunun tek sebebi İKTİDAR. Yanlış politikalarla kur, vade ve borçlanma riski sürekli yükseldi ve bankalar köşeye sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Aydemir şöyle dedi:

“Keyfi, plansız ve akıl dışı uygulamalar sonucunda beklenen oldu. Krediler tamamen durma noktasında. Kredi akışında ani kesintiler reel kesimde yıkıcı zincirleme tepkilere sebep olabilir. Bazı firmalar iflasa sürüklenebilir. Bunun tek sebebi İKTİDAR. Yanlış politikalarla kur, vade ve borçlanma riski sürekli yükseldi ve bankalar köşeye sıkışmış durumda.

Bireysel kredi faizleri yüzde 50, Ticari Kredi faizleri yüzde 40’ın üzerinde. Ancak bankalar kredi vermeye yine de yanaşmıyor. Kredi başvuruları ya doğrudan reddediliyor ya da sigorta/paket masrafı/komisyon gibi ek masraflar yükleniyor. Bankalara kaynak için bırakılan tek kapı ise geleceğimizi ipotekleyen KKM. Dövizden dönüşümlü KKM için hoş geldin bonusları yüzde 25’e yaklaştı. Ama çare değil, asla da olamayacak! KKM filminin sonuna yaklaşıyoruz. Bir kişinin anlamsız inadına kurban edilen Türkiye Ekonomisini kurtarmak için Vatanını Seven Sandığa Gelsin!”

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