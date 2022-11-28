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Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı

Mehmet Topal: Valencia'da herkes Juan Mata'dan bahsediyordu. Mata'yı gördüm ufacık bacakları var. 'Buna vursam herhalde bir daha futbol oynayamaz' dedim. Antrenmana çıktık, 15 dakika boyunca ona yaklaşamadım. İçeri girince de özür diledim.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:37
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Eski Valencialı futbolcu Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı

Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
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Futbolculuk kariyerinin büyük bir bölümünü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta geçiren ve 2010-2012 yılları arasında Valencia'da da yıldızı parlayan Mehmet Topal, geçen sezon kariyerini noktalamıştı. NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına konuk olan eski futbolcu, kariyerinin kırılma anlarını anlattı. 

Mehmet Topal, Valencia'da forma giydiği dönemde top koşturduğu Juan Mata ile olan anısını da anlattı.

Programda Juan Mata'nın kendisine gönderdiği övgü dolu mesajı alan Mehmet Topal, "İspanyol futbolcular yemek yemeyi çok severler ama sağlıklı beslenmeyi daha çok severler. Ben de otele iskender getirtmiştim. Bayılmışlardı. İspanya'ya ilk gittiğimde Mata Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Bütün şehir Mata diyor. Ben de 'bir an önce gelse de görsem' diyorum. Gerçekten benim için çok özel biri. Mata, Dünya Kupası nedeniyle antrenmana geç başlamıştı. Geldiğinde bir baktım ufacık bacakları var, boyu kısacık. Bende o dönem en güçlü zamanlarımı yaşıyorum. Ben o zamanlar 'buna bir vursam öldürürüm, futbol oynayamaz' dedim. Antrenman maçında Mata oyuna girdi ben ona yaklaşamadım. İçeri girdik düşüncelerimi Mata'ya anlattım, özür diledim" dedi.

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