''Angel Di Maria Galatasaray'a Mata için gelir'' Arjantin'den flaş açıklama

Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar gönderdi.

Nakis, Angel Di Maria ilgili soruya, "Kendisi Mata ile birlikte Manchester United'da oynamıştı. Mata ile tekrar bir araya gelme istiyor. Bu transfer olabilir. Galatasaray büyük bir kulüp. Di Maria önümüzdeki dönemde Galatasaray'da forma giyebilir" cevabını verdi.

34 yaşındaki Di Maria'nın Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalya'da mali sıkıntı yaşayan ve takibe alınan Juventus'un Di Maria da dahil bazı futbolcularını ara transfer döneminde elde çıkarabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Di Maria'ya talip olduğu haberleri bir süre önce İtalyan basınında da çıkmıştı.