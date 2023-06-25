Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tutuklandı: 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık

Gazeteci Toygun Atilla, Patronlardünyası adlı sitede konuyla ilgili bir yazı yayımladı.

Soruşturmanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını belirten Atilla, "1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturma geçen hafta tamamlandı. Mehmet Bostan Kasım 2016'da 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından başkan olarak atandı. 11 ay boyunca Varlık Fonunu yöneten Mehmet Bostan Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alındı. 2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Berat Albayrak, Varlık fonunda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti.Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı" dedi.

Bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istediğini belirttiğini ifade eden Atilla, konuya ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi. İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi.

Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı. Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu. Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu.

Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı.

Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu."