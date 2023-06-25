Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tutuklandı: 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık etmek ve devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tutuklandı: 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık

Gazeteci Toygun Atilla, Patronlardünyası adlı sitede konuyla ilgili bir yazı yayımladı.

Soruşturmanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını belirten Atilla, "1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturma geçen hafta tamamlandı. Mehmet Bostan Kasım 2016'da 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından başkan olarak atandı. 11 ay boyunca Varlık Fonunu yöneten Mehmet Bostan Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alındı. 2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Berat Albayrak, Varlık fonunda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti.Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı" dedi.

Bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istediğini belirttiğini ifade eden Atilla, konuya ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi. İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi.

Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı. Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu. Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu.

Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı.

Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu."

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Aksaray’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Yaşam
Aksaray’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu Yaşam
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı: Menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik Ekonomi
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı: Menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik
Ezgi Mola'dan Merve Dizdar'a çok özel doğum günü kutlaması Magazin
Ezgi Mola'dan Merve Dizdar'a çok özel doğum günü kutlaması
Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü Yaşam
Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü
Esenyurt’ta erkek dehşeti: Kadına şiddet uygularken müdahale eden kişiyi vurdu Yaşam
Esenyurt’ta erkek dehşeti: Kadına şiddet uygularken müdahale eden kişiyi vurdu