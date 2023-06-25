Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Varlık Fonu eski Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımda, Mehmet Bostan'ın adını vermeden Erdoğan'a, "Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?" sorusunu yöneltti.

Varlık Fonu eski Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, usulsüzlük soruşturmasında tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Toygun Atilla, Patronlardünyası adlı sitede konuyla ilgili bir yazı yayımladı.

Soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını belirten Atilla, "1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturma geçen hafta tamamlandı. Mehmet Bostan Kasım 2016'da 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından başkan olarak atandı. 11 ay boyunca Varlık Fonunu yöneten Mehmet Bostan Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alındı. 2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Berat Albayrak, Varlık fonunda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı" dedi.