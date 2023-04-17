Eskiden kilo ile alınan bayram şekeri tane ile satılıyor. Vatandaşı bu hale düşürenler utansın

Eskiden kilo ile alınan şeker ve çikolatanın tane ile satılması vatandaşları isyan etti. Kilosu 400 lira olan çikolatanın tanesi 4 liradan satılması “Vatandaşları bu hale getirenler utansın” yorumlarına neden oldu.

Eskiden kilo ile alınan bayram şekeri tane ile satılıyor. Vatandaşı bu hale düşürenler utansın

Editör: Erhan Songür

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişine başladı ama çarşıdaki fiyatlar bütçeye uymuyor. İkramlık şeker ve çikolatanın fiyatındaki büyük artış dikkat çekiyor.

Bayram şekerine geçen yıla göre yüzde 32 zam gelirken çikolata ise tane ile satılır oldu. Çikolatanın kilosunun 400 liraya çıkması sonrası tane ile satış dönemi başlardı. Şekerin kilosu ise 99 liraya yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ikramlık çikolatanın kilosunun 400 lira, tanesinin ise 4 lira olduğu görüldü.

Vatandaşlar şeker ve çikolata fiyatlarının geldiği duruma isyan etti.

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