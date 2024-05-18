Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere abonman müjdesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, toplu taşımada kentteki tüm öğrencilere Bas-Geç müjdesi.

Şehirde yaşayan tüm öğrencileri kapsayacak abonman kart uygulaması olan Bas-Geç'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlayacağı açıklandı.

Eskişehir’in toplu taşımadaki uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Tramvay ve otobüslerde gece seferlerinin başlatılmasının ardından öğrencilere bekledikleri müjde geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Söz verdiğim abonman kart 'Bas Geç' uygulamamızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Öğrenci kenti, güzel şehrimizdeki tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, tüm gençlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Eskişehir’de öğrenciler, aylık 250 TL karşılığında otobüs ve tramvayları 1 ay boyunca sınırsız olarak kullanabilecekler.“Bas Geç” adlı abonman uygulamasından öğrenci Eskart'ı olan herkes faydalanabilecek.