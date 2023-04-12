Eskişehir ile kardeş şehir Paju arasında dayanışma

ANKA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Güney Kore’nin Paju şehri ile örnek bir dayanışmaya imza attı. Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkanı Yong Durk Park’ın girişimleriyle Paju Belediye Başkanı Kim Kyung-il ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iletişime geçerek birlikte hareket etti. Paju tarafından yapılan 39 bin 770 dolarlık şartlı bağış, Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner alınarak depremden ağır şekilde etkilenen Malatya’ya götürüldü. Burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 10 adet konteyner kurulumu yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Paju Belediye Başkanı Kim Kyung-il, “Kardeş ülkemiz Türkiye'yi vuran, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük çapta maddi hasara neden olan yıkıcı depremin yürek burkan haberini duyduk. Daha da kötüsü, ülkedeki insanlar çok sevdikleri aile üyelerini bu korkunç felakette kaybettiler. 510 bin nüfuslu Paju Şehri sakinleri adına, en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek isteriz. Bir kez daha, Türkiye halkına en derin sempatilerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz” dedi.

Başkan Büyükerşen de anlamlı destek nedeniyle teşekkür ederek, “Böyle bir zamanda kardeş şehrimiz Paju’nun deprem bölgesinde kullanılmak üzere şartlı bağış teklifinde bulunması bizleri hem çok mutlu etti, hem de çok onurlandırdı. Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ebedi dostluğun ve dayanışmanın Paju ve Eskişehir arasında da var olduğunu bir kez daha görmekten gurur duyuyoruz. Bu vesile ile sizlere ve Paju halkına bir kez daha en içten teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Depremzede vatandaşlar da yağışlı ve soğuk havada konteynerlerin kendileri için çok daha iyi olduğunu belirterek verilen destek dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore Paju Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.