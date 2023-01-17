Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Eskişehir Kentaş, otopark görevlisi ve parkomat görevlisi olmak üzere, 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Otopark görevlisi alımı için;



MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak

*ENGELLİ olmak

*20-40 yaş aralığında bulunmak

*Eskişehir'de ikamet etmek

*Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Özgeçmiş

Parkomat görevlisi alımı için;

MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak

*20-40 yaş aralığında bulunmak

*Eskişehir'de ikamet etmek

*Bayan adaylar tercih sebebidir

*Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Özgeçmiş