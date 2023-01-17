Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Eskişehir Kentaş, otopark görevlisi ve parkomat görevlisi olmak üzere, 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.
Otopark görevlisi alımı için;
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak
*ENGELLİ olmak
*20-40 yaş aralığında bulunmak
*Eskişehir'de ikamet etmek
*Emekli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş
Parkomat görevlisi alımı için;
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak
*20-40 yaş aralığında bulunmak
*Eskişehir'de ikamet etmek
*Bayan adaylar tercih sebebidir
*Emekli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş
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