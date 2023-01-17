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Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak

Eskişehir Kentaş, bünyesine otopark görevlisi ve parkomat görevlisi olarak istihdam etmek üzere, 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:25
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Eskişehir Kentaş 4 personel alacak

Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Eskişehir Kentaş, otopark görevlisi ve parkomat görevlisi olmak üzere, 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Otopark görevlisi alımı için;


MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak
*ENGELLİ olmak
*20-40 yaş aralığında bulunmak
*Eskişehir'de ikamet etmek
*Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş

 

Parkomat görevlisi alımı için;

MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı olmak ve Adli sicil kaydı bulunmamak
*20-40 yaş aralığında bulunmak
*Eskişehir'de ikamet etmek
*Bayan adaylar tercih sebebidir
*Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş

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